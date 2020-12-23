أوسلو وبيروت الإحتفاء بقيم التسامح والسلام

شهد فندق “الساحة” بيروت حفلاً تكريميًّا لنخبة لامعة وكوكبة متميّزة من قادة الرأي والفقهاء والأدباء والمفكّرين اللبنانيين والعرب، أقامه المركز الدولي للثقافة والإعلام بالنرويج لعدد من الشخصيات الدينية والثقافية والفكرية التي ساهمت في نشر وتعزيز ثقافة التسامح والسلام والحوار الإنساني بين أتباع الديانات والثقافات المختلفة، وتسلّم المحتفى بهم أوسمة ورسائل تقدير لأدوارهم المتميّزة.

ونظّم الاحتفال في بيروت رئيس مركز حوار الحضارات “الأويسكو” البروفيسور مخلص الجدّة، بالتعاون مع الأستاذ علي الموسوي رئيس المركز العراقي الدولي (في أوسلو)، والمحتفى بهم:

1 – فضيلة الشيخ أمين الكردي – أمين عام دار الفتوى – (لبنان).

2 – سماحة الشيخ محمد عسيران – المفتي الجعفري – (صيدا).

3 – المطران جورج صليبا – راعي مطرانية السريان – (بيروت).

4 – الشاعر محمد علي شمس الدين – (لبنان).

5 – سماحة الشيخ حسين شحادة – أمين عام منتدى المعارج – (لبنان).

6 – الشاعرة نوال الحوار – (سوريا).

7 – الشاعر ميشيل جحا – (لبنان).

8 – الدكتور جورج كعبي – (لبنان)

9 – المفكر عبد الحسين شعبان – (العراق).

وتخلّل حفل التكريم كلمات وإشادات بأدوار المحتفى بهم واستذكار لأهم نتاجاتهم الإبداعية ونشاطاتهم العملية وحضورهم الثقافي والمهني.