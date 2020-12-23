أي فكر وهابي تكفيري جعل مراهقة تفجر نفسها في نيجيريا؟

نعيم الهاشمي الخفاجي

لا يمكن لأي شخص أن يقدم على تفجير نفسه إلا أن يكون لديه فكر ديني ووصل حد اليقين بغض النظر عن انحراف أو استقامة هذا الفكر، اليوم تناقلت وسائل الإعلام العالمية مقتل ثلاثة أشخاص وأصابة آخران بجروح بالغة في تفجير انتحاري نفذته مراهقة مساء الجمعة في شمال شرقي نيجيريا حيث كثفت جماعة بوكو حرام مؤخراً هجماتها، وفق ما أفادت مصادر أمنية وإنسانية وكالة الصحافة الفرنسية السبت، الانتحارية فجرت نفسها على اجتماع بالقرب من بيت زعيم محلي؟ لا يمكن إيقاف الإرهاب وتجفيف منابعه بدون تصحيح عقائد الوهابية من خلال إلغاء عقائد ابن تيمية التكفيرية والتي للاسف لازالت دول الخليج الوهابية توزع كتب ابن تيمية بكل دول العالم من خلال سفارات ومؤسسات دينية لثلاث دول خليجية بترولية تتبنى نشر الفكر الوهابي السعودية والإمارات وقطر وخصصت خمس عائدات أموال عائدات البترول لنشر الوهابية، لأن الفهم السني الخمس من الأموال يتم في عائدات البترول والمعادن في اعتبارها غنائم.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.