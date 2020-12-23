إفتاء كوردستان يُحرّم استغلال خفض قيمة الدينار مقابل الدولار لرفع الأسعار والاحتكار

أصدر المجلس الاعلى ﻟﻺﻓﺘﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻥ ، اليوم الأربعاء ، فتوى تحريم استغلال خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار في رفع أسعار السلع والبضائع واحتكارها.

بيان للمجلس ، قال انه بسبب التغييرات التي طرأت على أسواق إقليم كوردستان والعراق جراء خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار ، فإنه “يجب على جميع المسلمين الحفاظ على روح التضامن والأخوة والتعاون وعدم استغلال هذه التغييرات لأغراض شخصية”.

مردفاً ” يجب عدم رفع الاسعار عن المعدل الطبيعي او احتكار البضائع والسلع”.

بيان المجلس حث ” الذين لديهم ديون بالدولار على مساعدة الدائنين في ظل هذه الظروف” ، مطالباً المؤسسات الحكومية ذات العلاقة ” مراقبة الاسعار والحفاظ على التوازن في الاسواق من اجل المصلحة العامة ومصلحة المواطنين وبالاخص ذوي الدخل المحدود”.

وكان البنك المركزي العراقي قرر مطلع الأسبوع تخفيض سعر صرف الدينار امام الدولار ماادى الى ارتفاع أسعار البضائع والسلع في الاسواق المحلية ، فيما استغل البعض القرار لاحتكار ورفع أسعار بعض المواد حتى غير المستوردة منها .