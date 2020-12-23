الإصلاحات تتم من خلال دعم قطاعات الصناعة والزراعة؟

نعيم الهاشمي الخفاجي

بالعراق أكثر فئة تستهلك ميزانية الدولة العراقية هي ميزانيات الرئاسات الثلاث، الذي يريد الإصلاح عليهم تقليل رواتب الرئاسات الثلاث وعدم إعطاء رواتب تقاعدية للحكومات ولنواب البرلمان والدرجات الوظيفية بعد كل دورة انتخابية، بعد فترة الاربع سنوات يفترض يعود كل شخص لوظيفته السابقة قبل أن يتولى منصب أو يصبح عضو بالبرلمان، وكذلك الحال بالحكومات المحلية والمجالس البلدية، يجب معالجة أصل الصراع القومي والمذهبي ووقف سيل الدماء وضمان حقوق الجميع بالمشاركة والشعور بالهوية الوطنية، اما مانراه من إصلاحات فهي مجرد هراء، دالإصلاح في حكومة تصريف الأعمال هو…

قطع رواتب الموظفين

قطع الحصة التموينية

إفشال ميناء الفاو

تدمير اقتصاد البلد

خفض قيمة الدينار، قطع رواتب ناس مضحين بسبب أن المشرع غبي الجماعة قطعوا الرواتب بدون تشريع قانون منصف يضع حد لسرقة أموال الشعب وينصف أصحاب الحق بالعدل لا بطريقة سلب المال العام بحجة انصاف المتضررين.