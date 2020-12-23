المرجع الخالصي; النظام الامريكي اليوم هو مصدر الاجرام والارهاب العالمي

كتب المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) قبل قليل على صفحته الشخصية:

في آخر أيام ترمب وتتويجاً لسجله الاجرامي وانتهاكه لحقوق الإنسان؛ أصدر عفواً عن مجموعة من المجرمين المسجونين في السجون الأمريكية من أخطرهم المجرم نيكولاس سلاتن المُدان بقتل المدنيين العراقيين في ساحة النسور ببغداد مع قتلة عصابة بلاك ووتر؛ والمحكوم بالسجن المؤبد عندهم.

فهل نحتاج إلى أدلة أكثر ليعرف الناس عدالة النظام الأمريكي القاتل؟!، وهل يحتاج بعض الحمقى والمغفلين والخانعين لشواهد تثبت لهم ان الإرهاب العالمي والاجرام له اليوم مصدر واحد وهو النظام الأمريكي؟!