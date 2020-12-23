فيلم 1984 Wonder Woman يتعثر في شباك التذاكر الدولي

فشل الجزء الثاني من فيلم Wonder Woman في الحصول على مبيعات تضاهي الجزء السابق منه في شباك التذاكر، حيث حقق 38.5 مليون دولار فقط في 39 دولة حين أفتتح الأسبوع الماضي.

وجاء ما يقرب من نصف هذه الإيرادات من الصين ، حيث حقق Wonder Woman 1984 18.8 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

وهذا المبلغ أقل من نصف المبلغ الذي حققه الجزء الأول في الصين عندما افتتح قبل ثلاث سنوات.

بالطبع كان لجائحة فيروس كورونا التي أغلقت دور السينما في العديد من الدول حول العالم تأثير كبير بالطبع.

ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال ، كان حوالي ربع دور السينما فقط مفتوحًا وقادرًا على عرضه على روادها.

الفيلم أيضًا لم يعرض في الولايات المتحدة ، حيث تخطط شركة Warner Bros لطرحه في دور السينما الشهر المقبل، بالتزامن مع إتاحته للمشاهدة رقمياً عبر خدمة البث التابعة لها HBO Max.