فيلم 1984 Wonder Woman يتعثر في شباك التذاكر الدولي

وجاء ما يقرب من نصف هذه الإيرادات من الصين ، حيث حقق Wonder Woman 1984 18.8 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

فشل الجزء الثاني من فيلم Wonder Woman في الحصول على مبيعات تضاهي الجزء السابق منه في شباك التذاكر، حيث حقق 38.5 مليون دولار فقط في 39 دولة حين أفتتح الأسبوع الماضي.

Read our Privacy Policy by clicking here