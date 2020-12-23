قيادي في التيار الصدري: ترامب يبحث عن «حجة» لإشعال الحرب .. وقدمها له مَن قصف السفارة

أكد القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث عن «حجة» وفرصة لإشعال الحرب بهدف عدم تسليم السلطة في أمريكا، وقد قدمت له هذه الفرصة من قبل الذين نفذوا الهجوم على السفارة الأمريكية.

وأوضح الزاملي أن «العراق فيه مشاكل كثيرة وخصوصاً جائحة فيروس كورونا والوضع الاقتصادي في ظل ارتفاع الدولار، وهو لا يتحمل هكذا أفعال ومغامرات مطلقاً وعلى الحكومة القيام بواجبها وحماية الناس والبعثات الدبلوماسية».

حاكم الزاملي

لافتاً إلى أن «بعض الفصائل قد أعلنت الهدنة مع الجانب الأمريكي بعدم استهداف السفارة ومقار البعثات الدبلوماسية ولكن هناك فصائل غير منضبطة ولا تلتزم بهكذا قرارات، وعلى الحكومة تحديد وكشف تلك الجهات خصوصاً أنها تمتلك أجهزة استخبارية متعددة ورغم ذلك لم تشخص أي جهة أو يتم اعتقال أحد المنفذين لتلك الأعمال العبثية».