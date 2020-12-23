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مالية برلمان كوردستان تناقش تداعيات تعويم الدينار

يعقد اللجنة المالية النيابية في برلمان كوردستان ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعاً بهدف بحث ومناقشة تداعيات قرار تعويم الدينار العراقي على الوضع الاقتصادي في إقليم كوردستان ، خاصة تأثيراته على زيادة أسعار المواد وعدم استقرار أوضاع السوق في الإقليم.

وبحسب مراسل  في برلمان كوردستان ، سيتم صياغة نتائج الاجتماع على شكل توصيات سيتم رفعها لحكومة الإقليم بهدف عمل الأجهزة الحكومية المعنية بها ومنع الاحتكار وزيادة الأسعار.

وأعلن البنك المركزي العراقي، السبت الماضي، رفع سعر بيع وشراء الدولار، في إطار إجراءات التقشف التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة الازمة الاقتصادية والمالية التي تواجه العراق والعجز في الموازنة العامة ، وسط تحذيرات من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المعروضة في الأسواق.

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