نفحات من رباعيات الخيّام / الجزء الثاني
د. حسن كاظم محمد
عـوف القـلق مِن مَجهـول ما معروف
تـمـتّع وِطْـمئن مِـن يـومـك بْلا خـوف
يجي يومك تِتـساوه بْـچِـفَـن مَـلـفـوف
تـموت الـيوم، بَعْـد سنين، ما معيوف
∞ ∞ ∞ ∞
نار الگـلـب بـوسة حُـب تِـطَـيْـبه
سنين العُـمر تِگضي بْدون خَيبه
شبابك فرصه لَـك وَسـفه تِسيْـبه
تفوت الفرصه مِن تظهر الشيبه
∞ ∞ ∞ ∞
جَـيت لـلدنيه وما عـنـدي اخـتيار
بْـقيت بـيهه وانه فَـكّر راسي دار
جيت وعفت وانه مو مِنّي القرار
تركت ليش ورِحِـت ما مِـنّي فرار
∞ ∞ ∞ ∞
يـا إلــهـي حِـرتْ آنـه بْــقـدرتـك
نفسي ترغب تِحتمي في طاعتك
دايخ آنه عْملت ضد من رغـبتك
تـوبه تِـقبل وعَـد ناطي لْرحمتك
∞ ∞ ∞ ∞
خِـفَـتْ هَـيبة نظرتك عن البشر
إلـك كـون وبي شواهـد لـلنَـظر
وَضّحـت للبشر وِنطـيت العِـبَـر
مُعجزاتك واضحه بْشتّى الصُور
∞ ∞ ∞ ∞
قطـره مِـن بحر طُـرهه بْـمحلهه
ترجع تِـنخـبط تجري ويَ هَـلهه
خالِـق بحر يعـرف ويـن أصلهه
شْگـد نقـترب لك ضِعْـنه بَوَلهه*
*بمعنى بأوّلها
∞ ∞ ∞ ∞
لوغَـلـط أدّيـت آسـف مِـن أدائي
أتـمـنّه رحمتك كلْ فَـتـرة بَـقائي
عـندي سـنَـد تـقـبَـل لي رجـائي
آمـنِـت واحـد أحـد ثـابـت ولائي
∞ ∞ ∞ ∞
سِـر الكـون عِـندك تحت أمرك
رفع شِـدّه وظلم نِـتْـرجّه مِـنّـك
تِـبْـنه وِنـدعَـيـنه وجَـينه يَـمّـك
وِقْـبل توبتي وخَـلّيـني جَـنـبـك
وإلى اللقاء