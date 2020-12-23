نفحات من رباعيات الخيّام / الجزء الثاني

د. حسن كاظم محمد

عـوف القـلق مِن مَجهـول ما معروف

تـمـتّع وِطْـمئن مِـن يـومـك بْلا خـوف

يجي يومك تِتـساوه بْـچِـفَـن مَـلـفـوف

تـموت الـيوم، بَعْـد سنين، ما معيوف

∞ ∞ ∞ ∞

نار الگـلـب بـوسة حُـب تِـطَـيْـبه

سنين العُـمر تِگضي بْدون خَيبه

شبابك فرصه لَـك وَسـفه تِسيْـبه

تفوت الفرصه مِن تظهر الشيبه

∞ ∞ ∞ ∞

جَـيت لـلدنيه وما عـنـدي اخـتيار

بْـقيت بـيهه وانه فَـكّر راسي دار

جيت وعفت وانه مو مِنّي القرار

تركت ليش ورِحِـت ما مِـنّي فرار

∞ ∞ ∞ ∞

يـا إلــهـي حِـرتْ آنـه بْــقـدرتـك

نفسي ترغب تِحتمي في طاعتك

دايخ آنه عْملت ضد من رغـبتك

تـوبه تِـقبل وعَـد ناطي لْرحمتك

∞ ∞ ∞ ∞

خِـفَـتْ هَـيبة نظرتك عن البشر

إلـك كـون وبي شواهـد لـلنَـظر

وَضّحـت للبشر وِنطـيت العِـبَـر

مُعجزاتك واضحه بْشتّى الصُور

∞ ∞ ∞ ∞

قطـره مِـن بحر طُـرهه بْـمحلهه

ترجع تِـنخـبط تجري ويَ هَـلهه

خالِـق بحر يعـرف ويـن أصلهه

شْگـد نقـترب لك ضِعْـنه بَوَلهه*

*بمعنى بأوّلها

∞ ∞ ∞ ∞

لوغَـلـط أدّيـت آسـف مِـن أدائي

أتـمـنّه رحمتك كلْ فَـتـرة بَـقائي

عـندي سـنَـد تـقـبَـل لي رجـائي

آمـنِـت واحـد أحـد ثـابـت ولائي

∞ ∞ ∞ ∞

سِـر الكـون عِـندك تحت أمرك

رفع شِـدّه وظلم نِـتْـرجّه مِـنّـك

تِـبْـنه وِنـدعَـيـنه وجَـينه يَـمّـك

وِقْـبل توبتي وخَـلّيـني جَـنـبـك

وإلى اللقاء