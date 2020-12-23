يدعمون داعش “لوجستياً”.. الاستخبارات تطيح بأربعة إرهابيين في كركوك

كشفت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في محافظة كركوك، يدعمون عناصر تنظيم داعش، لوجستياً.

وذكرت الوكالة في بيان، أن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على اربعة ارهابيين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك مطلوبين وفق أحكام المادة 4 ارهاب، لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي”.

وأضاف البيان، أن “الإرهابيين عملوا على تقديم الدعم اللوجستي من مواد غذائية، ومستلزمات طبية، وادوية، وملابس، واجهزة اتصال، لعناصر داعش المتواجدين داخل احد اوكار داعش في وادي زغيتون، واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية”.