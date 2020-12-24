أربيل تطلب من الأمم المتحدة المشاركة في المباحثات مع بغداد كطرف ثالث

طالبت حكومة اقليم كردستان، الأمم المتحدة بالمشاركة كطرف ثالث في مباحثات أربيل – بغداد لتحديد حقوق وواجبات كل طرف.

وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كردستان بياناً، تلقت (المدى) نسخة منه، ذكر فيه أن “مجلس وزراء إقليم كردستان عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، حيث ثمّن رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، جهود ومساعي الوفد المفاوض لحكومة إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية، والذي بقي في بغداد لمدة أسبوعين أجرى خلال تلك الفترة سلسلة لقاءات واجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية”.

وأشار مسرور بارزاني إلى أن “حكومة إقليم كردستان نفذت جميع التزاماتها في إطار الدستور، ولم تترك أي مبرر للحكومة الاتحادية بهدف التوصل إلى اتفاق عادل يضمن حقوق إقليم كردستان ومستحقاته المالية”، مؤكداً: “لن نتنازل عن حقوقنا الدستورية مطلقاً، وما يؤسف له أن مسألة الرواتب والمستحقات المالية أصبحت ورقة ضغط سياسية تستخدم ضد مواطني إقليم كردستان”.

وطالب رئيس حكومة إقليم كردستان، الأمم المتحدة بـ”المشاركة كطرف ثالث، ومن الآن فصاعداً في المحادثات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية لتحديد حقوق وواجبات كل طرف”.

وقبل يوم واحد، اكد نائب رئيس وزراء إقليم كردستان، قوباد طالباني انه تم الاتفاق مع بغداد على مشروع قانون موازنة 2021، معرباً عن امله في تحديد حصة إقليم كردستان نهاية هذا العام.

وقال طالباني في مؤتمر صحفي، إن المباحثات مستمرة ولن تفشل بأي شكل من الأشكال.

وأضاف طالباني أن النسبة المخصصة لإقليم كردستان محددة في مشروع قانون موازنة 2021، وهي 12.67%، ونرى أنها أقل مما نستحق، مؤكداً أن المبالغ التي تلقاها إقليم كردستان من العراق خلال 2020 كان قد اقتطع منها، لذا بإمكاني القول “إننا سلمنا العائدات لبغداد”.

وأكد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، التوصل إلى اتفاق بخصوص موازنة 2020، مع الحكومة الاتحادية، معربا عن امله في ان تكون هذه الاتفاقية أساساً لإقرار الموازنة في البرلمان الاتحادي.