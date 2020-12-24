أوبلاك يكشف طريقة ميسي المميزة بخداع حراس المرمى

كشف أحد أفضل حراس المرمى في العالم، يان أوبلاك، الطريقة الخاصة التي يسجل فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأهداف في مرمى الفرق المنافسة.

وفي حديثه لسكاي سبورتس بريطاني ، كشف حارس مرمى أتلتيكو مدريد، السلوفيني يان أوبلاك، الطريقة المميزة التي يستخدمها أسطورة الأرجنتين لتسجيل العديد من الأهداف عندما يتواجهان.

وقال أوبلاك: “ميسي يراقب قدماي. عندما اتخذ خطوة باتجاه واحد، سيراها ميسي ويسدد في الاتجاه الآخر. لهذا هو الأفضل. لهذا هو صعب جدا للحراس”.

وأضاف أوبلاك “هو لا يبين ذلك لكنه دائما يراقب حارس الخصم. عيناه على الكرة دائما، لكنه يرى تحركات قدميك بطرف عينه ويتصرف”.

ويعتبر أوبلاك من أفضل الحراس في العالم، وحل في المركز الثالث بجائزة أفضل حارس لعام 2020، بعد الألماني مانويل نوير والبرازيلي أليسون بيكر.

ونجح ميسي في التسجيل في 10 مباريات أمام أوبلاك، من أصل 17، تواجه خلالها الاثنان.

وقال الحارس السلوفيني: “لقد سجل أهدافا كثيرة ضدي. هو لاعب رائع، بل الأفضل. في كثير من الأحيان يسجل ميسي هدفا ويتركك من دون أن تفهم كيف استطاع فعل ذلك بسهولة. أحيانا تشعر بأنه مرر الكرة إلى الشباك، ولم يسدد حتى”.