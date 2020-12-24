الزراعة: منتجات ممنوعة من الاستيراد تغرق الأسواق!

اصدرت وزارة الزراعة، أمس الاربعاء، بيانا بشأن المحاصيل الممنوعة من الاستيراد، فيما دعت الى منعها من الدخول.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه ان “الوزارة رغم كل الجهود التي تقوم بها لدعم الفلاحين والمزارعين بالمستلزمات الزراعية وفق الخطة الزراعية، الا ان مخرجاتها باتت غير واضحة، فضلا عن حماية المنتج المحلي من خلال تواصلها المستمر مع الجهات الامنية والكمارك وحصولها على قرارات دعم مشددة من قبل مجلسي الوزراء والنواب لدعم المنتج المحلي”.

واضاف ان “سياسة الاغراق من المحاصيل الزراعية المستوردة وخاصة محصولي الطماطم والبطاطا ما زالت متواصلة دون رادع يذكر”، مبينا ان “عملية اغراق الاسواق بالمستوردات الزراعية الممنوعة أضرت الى حدٍ كبير بالفلاحين والمزارعين من خلال تدني أسعار المنتج المحلي وخاصة خلال الايام الماضية”.

وتابعت ان “ذلك سيؤدي الى خسائر يتحملونها موسميا مما يجعلهم يعزفون عن زراعة محاصيل الخضر في قادم الايام سيما وانها تمثل السلة الغذائية اليومية للمواطنين”، مشيرا الى ان “الوزارة وبجهود الفلاحين والمزارعين وفرت 23 منتجا زراعيا محليا ومنعتها من الاستيراد”.