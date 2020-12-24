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القبض على13 ارهابيا وضبط 46 صاروخ في الانبار

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، القبض على (١٣) ارهابي وضبط (٤٦ )صاروخ في الانبار.
وقالت الوزارة، في بيان  إن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار تمكنت من ضبط (٤٦ ) صاروخا معدة لاستهداف مبنى محافظة الأنبار، وبعض الدوائر الأمنية والخدمية، كانت تهدف لإشاعة الفوضى والذعر بين المواطنين”.
وأضافت، أنه “تم ضبطها بموجب قرارات قضائية، فضلا عن إلقاء القبض على (١٣) مطلوبا وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي بمناطق متفرقة من أقضية القائم، والرمادي، والفلوجة، وعنه”.
وأشارت الى أن “المعتقلين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية الذين عملوا فيها بما يسمى ولايات البركة، والفرات، والأنبار، والفلوجة، ودخلوا معسكرات خاصة للتدريب على السلاح والعلوم الشرعية منفذين من خلال ذلك عدة عمليات إرهابية منها الهجوم على القطعات الأمنية، وقوات الجيش، وتفجير دور المنتسبين، وخطف وقتل أفراد الشرطة، ونصب السيطرات في تلك المناطق”. انتهى25س

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