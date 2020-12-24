(بالفيديو) لقطات من عدة كاميرات للحظة وصول واغتيال سليماني والمهندس

نشرت ما تعرف بـ”شبكة الإعلام المقاوم” مقطع فيديو قالت إنه يوثق للمرة الأولى لحظة اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب قائد الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس.

وجمعت “شبكة الإعلام المقاوم” وهي قناة “تلغرام” عراقية، في فيديو واحد ما التقطته كاميرات المراقبة للحظة اغتيال سليماني والمهندس في مطار بغداد.

وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني قد قتل مع المسؤول في الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد فجر 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

ومع اقتراب ذكرى مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، أكدت الإدارة الأميركية استعدادها للرد على أي هجوم يطال قواتها أو حلفاءها في المنطقة.

وأكد قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط (سانتكوم) ، الجنرال فرانك ماكنزي أن بلاده “مستعدة للرد” في حال هاجمتها إيران في الذكرى الأولى لمقتل سليماني”، قائلاً “نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا والدفاع عن أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، ونحن مستعدون للرد إن اقتضى الأمر”.