صحة الكرخ / تقيم الورشة السنوية السادسة لقسم الصحة العامة لعرض منجزات عام 2020

برعاية مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) نظم قسم الصحة العامة الورشة السنوية السادسة على قاعة الدائرة المركزية لمدة يومين بحضور مدير قسم الصحة العامة الدكتور (نازك الفتلاوي) و مدراء قطاعات الرعاية الصحية و المراكز الصحية الاولية لغرض عرض الانجازات و النشاطات الخاصة بقطاعات الرعاية الصحية الاولية و شعب قسم الصحة العامة خلال عام 2020 و تسليط الضوء على اهم الانجازات في مواجهة جائحة كورونا

و مناقشة اهم المعوقات و الحلول المقترحة لحل هذه المعوقات و مناقشة الخطة الاستراتيجية لقسم الصحة العامة خلال عام 2021

و القى مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف علي الحجامي) كلمته التي رحب فيها بجميع الحاضرين مثنيا على عمل قسم الصحة العامة و جميع العاملين في القسم و قطاعات الرعاية الصحية الاولية و جهودها المتميزة و الفعالة و التي يشار اليها بالبنان في مواجهة جائحة كورونا مبينا ” ان تسليط الضوء و الاعلام في العراق على علاج فيروس كورونا لم تركز على قطاعات الرعاية الصحية و اغلب تركيزها هو على المستشفيات فقط حيث ان اغلب المصابين بالفيروس تم تشخيصه في المراكز الصحية و هذه الجهود تقوم بها الملاكات الطبية و الصحية و الساندة من خلال المتابعة و اجراء الفحوصات من دار الى دار بالاضافة الى متابعة حالة المريض حتى يتم شفائه و ارسال الحالات الحرجة الى المستشفيات المختصة و في ختام كلمته قام بشكر جميع المنتسبين في دائرة صحة بغداد الكرخ و بالاخص العاملين في قطاعات الرعاية الصحية و المراكز الصحية من خلال عملهم بدون كلل او ملل و كشف معدنهم الاصيل متحدين ظروف درجات الحرارة العالية و الشمس المحرقة و برودة الطقس و الامطار خلال تنقلهم من دار الى دار لتقديم الخدمات الطبية و الصحية

و قام مدير قسم الصحة العامة الدكتور (نازك الفتلاوي) باستعراض اهم المؤشرات الصحية لبرامج الرعاية الصحية الاولية لشعب قسم الصحة العامة من خلال عرض توضيحي شرح من خلاله عمل برامج و وحدات و شعب القسم و مناقشة نسب الانجازات و اهمها ( مواجهة فيروس كورونا ، وفيات الامهات ، لقاح الاطفال ، سوء التغذية ، الكشف المبكر عن السرطان ، التدرن ، الامراض غير الانتقالية ، الرقابة الصحية ، الية عمل المركز الصحي وفقا للمتغيرات في المجتمع) فضلا عن وضع الخطط الاستراتيجية لعام 2021

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