وزراء العدل والتجارة والصناعة في الموصل ومحافظها يكشف فحوى لقاءاته بالوفد الوزاري

استقبل محافظ نينوى نجم الجبوري ،اليوم الخميس ، وفداً وزارياً ضم كل من وزراء العدل سالار محمد والصناعة منهل الخباز والتجارة علاء الجبوري الذين وصلوا اليوم الى مدينة الموصل (مركز نينوى).

وقال الجبوري في تصريح صحفي ، ان “الوفد الوزاري الذي زار مدينة الموصل تجول في عدد من الدوائر الحكومية التابعة لوزاراتهم واطلعو على ابرز احتياجات محافظة نينوى كل حسب وزارته والدائرة التابعة لهم ” ، مضيفاً ” جرى بحث عدد من المواضيع الخاصة بعمل دوائر الوزارات الثلاث في المحافظة كما وعد الوفد الوزاري بحل المشاكل العاقلة التي مازالت تعاني منها محافظة نينوى منذ تحريرها من قبضة عصابات داعش وتسهيل حلها مع بداية مطلع عام 2021″.