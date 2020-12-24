(وَحْدَةُ التَّيَّارِ الصَّدْرِيِّ وَتَحَدِّيَاتِ المَرْحَلَةِ)

يوسف رشيد الزهيري

تعد الوحدة الصدرية العقائدية بين افراد التيار الصدري الركيزة الأساسية،للتيار الصدري، واحدى استراتيجيات سياسته الدينية العامة، وأساس رئيسي من أسس تطوره وتقدمه، وخير دليلاً قاطعاً على تلاحم ابناء التيار مع قيادته، إذ تظهر لنا الوحدة المتماسكة،والالتزام بقرارات القيادة والالتفاف حولها ومساندة القيادة، في دورها الرسالي والاصلاحي والوطني،في المجتمع ،وان الصلة التراحمية المترابطة والالتزام بمفاهيم وحدة التيار في المحبة والتلاحم والتواصل قدجاءت انطلاقا من رسالة السيد الشهيد الصدر (رضوان الله تعالى عليه) في التمسك بثوابت الوحدة الصدرية والوطنية والاسلامية، على كل المستويات الداخلية والخارجية

وتعد وحدة التيار ،واحدة من ابرز السمات التي يتمتع بها الوحدة المصيرية الانسانية والروحية والفكرية في الدين والوطن، وتحت راية ال الصدر الكرام . وهذا ما يتميز به تيارنا العريق بأن كل افراده متمسكين بهذه الراية ومؤمنين بقيادة ال الصدر حاملين راية الدين الإسلامي المحمدي الاثني عشري برسالة نشر المحبة والسلام والاصلاح في المجتمع ونبذ العنف والانشقاق والخلاف،والتكير والالحاد ونشر لغة المحبة والاعتدال والتسامح والتكاتف بين افراد المجتمع كافة بعض النظر عن قومياتهم وانتماءاتهم الدينية والمذهبية ،وما كانت رسالة الجمعة المباركة التي اسسها مرجعنا الكبير السيد الشهيد الصدر قدس سره والتي تعد اساس من مرتكزات العمل الايماني والوحدوي في البناء التكاملي للوحدة الدينية من حيث نستذكر قول الله تعالى ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تفرقوا) لقد أمرنا ديننا الإسلامي بإزالة الفوارق ودعانا الى الوحدة والتكاتف والتعاضد وكان خير قدوة لنا رسولنا محمد وال بيته الطاهرين هم خير قدوة لنا، كما أننا مطالبون بنشر لغة التسامح بيننا، وأن الله بعثنا مبشرين وليس منفرين. وان شعارنا الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. وان ننشر لغة الحوار بيننا كأفراد وجماعات. وان نشعر أبناءنا بأن الوطن هو وطن الجميع، لأن من يعيش على أرض هذا الوطن له الحق في المشاركة في بناء حضارته والمساهمة في التفاعل مع مجتمعه وخاصة أن من يعيش على أرض هذا الوطن يدين بالدين الإسلامي ولله الحمد، وان كل منا عليه واجبات وله حقوق.

وتعد مشاركة الفرد الصدري في تطوير وطنه والمحافظة على استقراره وإنجازاته ومحبته لأفراده ولقيادته ولعلمائه مقوماً هاماً من مقومات وحدتنا الوطنية، وتتجلى وطنية الفرد الصدري من خلال حرصه على أمن وطنه الفكري والاقتصادي والاجتماعي والزمني ودوره الكبير في نشر المحبة بين أفراد وطنه …..

كما تعد حماية البناء الداخلي للتيار الصدري ممن يحاولون هدمه أو إعاقته من المرجفين والمتسلقين على اكتاف الناس للوصول الى غاياتهم ومنافعهم الشخصية واجب على كل فرد كشف هؤلاء ومحاربتهم وان هذا الواجب الاخلاقي والضروري ،ليس واجب القائد فحسب بل واجب كل فرد من افراد التيار محاربته فالتيار الصدري للجميع وحمايته والدفاع عن اهدافه ورسالته مسؤولية كل ابناء التيار الصدري الخالد ،وهذا ما شهدناه في فترة الاصلاحات الاخيرة التي دعا اليها سماحة السيد القائد في مكافحة الفساد بكل اشكاله في مفاصل التيار الصدري والتغييرات المستمرة لمفاصل التيار وقياداته بشتى فروعها

وضرورة احتضان الشباب وتنمية طاقاتهم الفكرية والعقائدية من خلال مدارس الفكر الصدري والقنوات الاخرى ذات الصلة …ومن متطلبات الفترة الحالية والقادمة وما تحدث من تغييرات سريعة على الخارطة السياسية الدولية ونشوء التحالفات الدولية الجديدة وان التيار الصدري ليس بمعزل عنها بل هو ضليع اليوم في المواجهة الحتمية المرتقبة كونه من اهم المرتكزات المهدوية المجهزة دينيا وتعبويا لمواجهة الحركة التكفيرية والموجة الغاضبة التي تتحرك باتجاه الدين والوطن والمقدسات …ولابد من ضرورة التوحد مع كل الفصائل العقائدية الشيعية والوطنية لتقوية المعسكر الشيعي ورص الصف الوطني لمواجهة خطر المرحلة المقبلة …وان لا ننسى ان نكون على قدر المسؤولية الصدرية التاريخية والوطنية في تحمل اعباء المواجهة الحتمية في ضرورة الالتزام التام بقرارات القيادة المركزية ورفع الجور والظلم عن بعضنا البعض ودعوة كل الاخوة المهمشين من التيار الصدري ورفع الظلم عن المعتقلين من ابناء جيش الامام حتى نستثمر كل الطاقات البشرية ومواردها وتسخيرها لوحدة الصف حتى تحقيق النصر المؤزر تحت راية القائم لامر الله تعالى امامنا المنتظر الموعود