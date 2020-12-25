العراق يعتبره تهديداً لامنه المائي .. تركيا تعلن بدء تشغيل سد اليسو

اعلنت الحكومة التركية ، اليوم الجمعة ، بدء تشغيل سد اليسو على نهر دجلة والذي يخشى العراق من تأثيره على حصته من مياه المنطقة.

وزير الزراعة وشؤون الغابات التركي ، بكر باكدميريلي، قال أن بلاده بدأت الأربعاء ، توليد الكهرباء من محطة سد إليسو بسعتها القصوى.

وأضاف في بيان ، أن محطة توليد الكهرباء في سد إليسو، الواقع في ولاية ماردين ، تعد رابع أكبر محطة في تركيا، مشيراً أنه تم تشغيل أول توربين بالمحطة في مايو/أيار الماضي بمشاركة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وأوضح أن المحطة بدأت تعمل بطاقتها القصوى، مع البدء بتشغيل كافة التوربينات الموجودة، وعددها 6، اعتبارا من 23 ديسمبر/كانون الأول ، ولفت إلى أن المحطة ستساهم في دعم اقتصاد البلاد بـ2.8 مليار ليرة تركية سنويا أي ما يعادل نحو 365 مليون دولار.

يشار إلى أن السد الذي وافقت عليه الحكومة التركية عام 1997 من أجل توليد الكهرباء للمنطقة ، كان تسبب في تشريد نحو 80 ألف شخص من 199 قرية في شمال كوردستان (جنوب شرق تركيا).

ولطالما عبّر العراق عن قلقه من تأثير السد على إمدادات المياه من نهر دجلة ، قائلاً ان أن تشغيل السد يهدد الأمن المائي للبلاد.