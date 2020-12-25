الكاظمي يؤكد على الإصلاحات الحكومية لوضع العراق على الطريق الصحيح

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، خلال اجتماعه مع عدد من رؤساء اللجان النيابية، ضرورة الإصلاحات الحكومية لوضع البلد على الطريق الصحيح.

خلال الاجتماع، جرى «التباحث في شأن الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، التي أقرّها مجلس الوزراء، واستعراض الظروف الاقتصادية والأمنية التي تمر بالعراق في ظل التحدّيات الحالية، المتمثلة بجائحة كورونا والأزمة المالية التي رافقتها»، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي، .

كما تم التأكيد على «ضرورة الإصلاحات الحكومية، لوضع البلد على الطريق الصحيح».

واستعرض رئيس الوزراء «إجراءات الأجهزة الحكومية وتوجيهات سيادته على مسار الإصلاح وسبل تجاوز هذه الأزمات».

كما أكد الكاظمي في كلمة ألقاها خلال حضوره القدّاس المُقام بمناسبة عيد الميلاد في كنيسة سيّدة النجاة ببغداد، أن «إرادة شعب العراق الأبي لم تنكسر أمام من حاولوا فاشلين تضعيف الدولة والقانون».