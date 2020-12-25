الهجرة تعلن عودة (82) مواطنا عراقيا من مخيم إكدة إلى أرض الوطن طوعيا

أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين عن عودة (82) مواطنا عراقيا من مخيم اكدة الواقع على الحدود السورية التركية إلى أرض الوطن ، ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الجوار على العودة الطوعية .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسه انه” بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ، وبالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة و وزارة النقل العراقية ، قام مكتب الوزارة في الجمهورية التركية بإعادة (82) مواطن من اللاجئين العراقيين الى ارض الوطن “.

وأضاف دوسة أن” اللاجئين تمت إعادتهم من مخيم اكدة الواقع على الحدود السورية التركية إلى أرض الوطن براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك ، بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد “، موضحا ان اغلبهم عادوا الى مناطقهم الاصلية في محافظة صلاح الدين و عائلتين الى محافظة الانبار و عائلة واحدة الى محافظة نينوى”.