روسيا تبني قاعدة عسكرية جديدة في عين عيسى‎

أكد مصدر كوردي سوري مطلع، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تبني قاعدة عسكرية جديدة في جنوبي عين عيسى بغربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقال المصدر إن «القوات الروسية تبني قاعدة عسكرية جديدة لها في قرية كالطة جنوبي بلدة عين عيسى، وذلك في إطار تعزيز قواتها في المنطقة، بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)».

وكانت القوات الروسية قد جلبت تعزيزات عسكرية اليوم الخميس إلى قاعدتها في بلدة عين عيسى .

وصعّد الجيش التركي وميليشياته من هجماتهم على مواقع ‹قسد› في محيط عين عيسى وريفها، وسط استمرار الاشتباكات بين الجانبين، ما أسفر عن خسائر مادية وبشرية، فضلاً عن نزوح عشرات العائلات من المدينة وأطرافها الشمالية.