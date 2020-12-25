طرح أغنية منفردة جديدة من أشعار حسان العبيدلي

خبر صحفي – بتاريخ 25 ديسمبر 2020:

أغنية منفردة جديدة طرحها الفنان فؤاد عبدالواحد حملت عنوان “حبيبتي”، واصفاً في كلماتها الذي تعاون بها مع الشاعر حسان العبيدلي إعجابه بمحبوبته ذات الأطباع الجميلة متغزلاً بدلعها، حيث قال في مطلعها:

حـبــيــبــتــي مــن مــثـلـهـــا

مــغـــروره حـــيــل بـنـفسها

اوصف وتخذلني الــوصـوف

مــا تـشــبــه الا نــفـــســهــا

مــثــل الــقـمـر..لا لا الـقـمر

يـضـيـع وقـت حـــضــورهــا

يـكـفـي عـلـيـه اذا اقــبــلَـــت

يــاخــذ بـعـض مـن نــورهــا

وحملت الأغنية جملة موسيقية جميلة بلون خليجي محبوب، تصدى لتلحينها الملحن عمر الخير وقام بعملية التوزيع الموسيقي زيد عادل، والمكس والماسترينغ جاسم محمد، وإشراف حسن طالب.

هذا وقد طرحت أغنية “حبيبتي” عبر القناة الرسمية للفنان فؤاد عبدالواحد ضمن فيديو ممنتج يحتوى على كلمات الأغنية، الى جانب الإذاعات والمكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة.

ملاحظة: مرفق لينك أغنية “حبيبتي” من قناة الفنان فؤاد عبدالواحد في اليوتيوب.