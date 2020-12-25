غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية لإيران والنظام وسط سوريا

أكدت مصادر سورية محلية أن طائرات إسرائيلية شنت غارات في وقت متأخر من ليلة الخميس/ الجمعة استهدفت مركز البحوث العلمية في مدينة مصياف في ريف حماة الغربي وسط سوريا.

وقالت تلك المصادر ، ان ” غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية لإيران والنظام في مصياف بريف حماة، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية”.

وذكرت وسائل إعلام النظام ، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية حاولت استهداف موقع البحوث العلمية في منطقة مصياف بريف حماة.

وقال التلفزيون الرسمي ، نقلا عن بيان عسكري إنه “في الساعة 12:40 من صباح اليوم ، شن العدو الإسرائيلي عدوانا بإطلاق وابل صاروخي من شمال مدينة طرابلس اللبنانية باتجاه منطقة مصياف بريف حماة الغربي”.

وأضاف “دفاعاتنا الجوية اعترضت الصواريخ وأسقطت معظمها”.

وذكر المرصد أن القصف الإسرائيلي استهدف مراكز عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية ومستودعات ضمن “معامل الدفاع” غرب مدينة مصياف بريف حماة، والتي تتواجد فيها ميليشيات إيرانية من جنسيات سورية وغير سورية، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أعلن قبل أسبوعين أن تموضع طهران في سوريا يتباطأ نتيجة العمليات المستمرة للجيش الإسرائيلي، والتي زادت خلال العام الماضي.

وكشف كوخافي للمرة الأولى عن شن الجيش الإسرائيلي هجمات إلكترونية بالتوازي مع الضربات العسكرية، مضيفاً أن “التمركز الإيراني بسوريا في تباطؤ واضح، نتيجة لنشاط الجيش الإسرائيلي لكن لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه من أجل تحقيق أهدافنا في هذا المجال”، وفق ما أفادت صحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية.

وأضاف كوخافي: “لقد ضربنا أكثر من 500 هدف هذا العام، على جميع الجبهات، بالإضافة إلى مهام سرية متعددة”.