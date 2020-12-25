ماذا حدث حقيقة لموقع جريدة الاخبار اللبنانية ؟

افادت جهات اعلامية عربية عن هجوم سايبر تعرض له موقع جريدة الاخبار خلال الايام الاخيرة والذي ما زال يلقي بظلاله على الموقع.

لم تتضح بعد هوية الجهة الواقفة وراء الهجوم ولكن يشير الاعلام العربي الى مجموعة “انونيموس” الفلسطينية التي اعلنت مسؤوليتها عن الهجوم وذلك بسبب حضارة الكذب والدجل التي تعتمدها الجريدة والخدمات التي تقدمها لحركة حماس والمسيئة للسلطة الفلسطينية.

لم يعود الموقع لممارسة عمله العادي بعد حيث انه يواجه صعوبات تعرقل اعماله.

رفضت ادارت الجريدة التعامل مع الشكاوى حول سرقة معلومات عديدة وخطيرة من سيرفرات الموقع واوصت بمراجعة وزارة الاعلام اللبنانية.

مراد سامي