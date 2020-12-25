محلل سياسي: الأحزاب الإسلامية لا تريد الانتخابات المبكرة.. تريد صنع أحزاب جديدة

أكد المحلل السياسي زياد العرار، اليوم الخميس، أن الأحزاب الإسلامية لا تريد إجراء الانتخابات لكونها تعرف جيداً رفض الشارع العراقي لها، وهي تخشى من الأحزاب الشبابية الجديدة المرتبطة بحراك تشرين.

وأوضح العرار أن «تلك الأحزاب تريد تأجيل الانتخابات لكي يتوفر لها الوقت المناسب لصنع أحزاب جديدة وبعناوين جديدة، وبعضها بدأ فعلاً بتكوين هكذا أحزاب، ولكنها تريد وقتاً إضافياً للترويج لها وصنع أحزاب إضافية لكي تحصل على أصوات الناخبين».

زياد العرار

لافتاً إلى أن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سبق وأن أعلن موعد الانتخابات ولكن في حقيقة الأمر فإن القرار الفعلي يعود إلى مجلس النواب، وهو المسؤول عن اتخاذ هذا القرار وتأجيله، وبالتالي فإن القرار للأحزاب والكتل السياسية».