مسرور بارزاني مهنئاً بأعياد الميلاد المجيد : المسيحيون مكون أصيل في المجتمع الكوردستاني

وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الخميس 24 ديسمبر/ كانون الأول 2020، تهنئة إلى المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

رئيس الحكومة ، قال في برقية تهنئة ” بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، أتقدم بأصدق التهاني والتبريكات إلى الأخوات والإخوة المسيحيين في إقليم كوردستان والعراق والعالم، متمنياً للجميع أن يقضوا أيام العيد بالخير واليمن والبركات والمسرّات”.

مضيفاً ، إن “المسيحيين مكون مهم وأصيل في المجتمع الكوردستاني ، وقد لعبوا دوراً هامّاً في رقيه جنباً إلى جنب مع المكونات الأخرى، حتى غدا إقليم كوردستان واحة للتعايش القومي والديني في المنطقة”.

مردفاً ” وبهذه المناسبة السعيدة ، نؤكد مجدداً على أهمية ترسيخ ثقافة التسامح والوئام والتعايش السلمي بين مختلف المكونات، تلك الثقافة التي تحولت إلى أيقونة فخر واعتزاز لإقليم كوردستان”.

وقال مسرور بارزاني ” أذ أعرب عن أملي بأن يسود الأمن والاستقرار والرخاء مع حلول هذه الأعياد، فإني أتمنى أن تنتهي الأزمات والمعاناة في كوردستان والعالم بأسره”.