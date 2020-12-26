أربيل يتعادل مع ضيفه الميناء … مهند عبد الرحيم ينقذ الزوراء من الخسارة…

بغداد/ متابعة الزوراء

تخطى فريق نفط ميسان مضيفه النفط بتغلبه عليه 3-2 في المباراة المثيرة التي احتضنها ملعب الشعب الدولي، امس الاربعاء، في اطار مباريات الاسبوع العاشر من دوري الكرة الممتاز.

وافتتح النفط التسجيل اولاً عن طريق اللاعب بيار ابو بكر، ليعدل بعدها اكرم رحيم النتيجة لنفط ميسان في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني، عاد النفط ليتقدم مجددا عن طريق موسى عدنان في الدقيقة 54، لكن نفط ميسان عاد ليسجل هدفين بتوقيع كرار علي في الدقيقة 78 وعلي حلو في الدقيقة 88.

وارتقى نفط ميسان الى المركز الثالث برصيد 17 نقطة، فيما توقف رصيد النفط عند النقطة 12 في المركز الثاني عشر.

وحفظ الزوراء ماء وجهه بهدف قاتل تعادل به مع مضيفه أمانة بغداد 1-1، مساء امس الأربعاء، في ملعب بغداد لحساب الجولة 10 من الدوري الممتاز.

بدأ أمانة بغداد بتحفظ حيث أغلق المساحات أمام الزوراء لينتهي الشوط الأول سلبيا.

واحتفظت المباراة بإثارتها حتى الدقائق الأخيرة، حيث افتتح أمانة بغداد التسجيل عن طريق ستار ياسين في الدقيقة 87.

ولم يهنأ أمانة بغداد بتقدمه، إذ عادل الزوراء النتيجة سريعا عن طريق مهند عبد الرحيم في الدقيقة 90.

ورفع الزوراء رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، وبات رصيد أمانة بغداد 14 نقطة في المركز التاسع.

وتعادل أربيل وضيفه الميناء 2-2 ضمن الجولة نفسها، في ملعب فرانسو حريري.

بدأت المباراة بأفضلية لأربيل الذي سجل هدف السبق عبر برزان شيرزاد في الدقيقة 21 لكن الميناء تمكن من العودة، بهدف حسين يونس في الدقيقة 38.

وبعد مرور 3 دقائق من بداية الشوط الثاني تقدم الميناء عبر حسام مالك.

وضغط أربيل للتعديل، فسجل هدفه الثاني في الدقيقة 70 عبر مهاجمه فرحان شكور، لتنتهي المباراة 2-2.

ورفع أربيل رصيده إلى النقطة 13 في المركز 12، وزاد الميناء رصيده إلى 11 نقطة في المركز 15.

وتمكن فريق زاخو من العودة إلى الانتصارات بفوزه بملعبه على الصناعات الكهربائية المتقهقر في لائحة الترتيب 1-0.

هدف المباراة الوحيد جاء بإمضاء الكولومبي ديفيد كاستنيدا في الدقيقة 2.

ورفع زاخو رصيده إلى النقطة 14 في المركز التاسع، وتجمد رصيد الصناعات الكهربائية عند النقطة 7 في المركز الأخير.

وخطف نفط البصرة فوزا مهما من مضيفه فريق القاسم 2-0، في ملعب الكفل لحساب الجولة نفسها.

وبحث الفريقان عن الفوز مما زاد من إثارة المباراة، وسط محاولات جادة على المرميين.

وأثمرت محاولة لاعب نفط البصرة أحمد قاسم عن هدف التقدم في الدقيقة 39، وعزز حيدر جلاوي النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 56، ليخطف الفريق 3 نقاط مهمة.

ورفع نفط البصرة رصيده إلى 7 نقاط في المركز 19، وتجمد رصيد القاسم عند النقطة 9 في المركز 15.

واكتسح القوة الجوية ضيفه السماوة، بنتيجة 5-1، على ملعب الشعب الدولي، في إطار الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وتمكن مهاجم القوة الجوية، أيمن حسين، من إنهاء الشوط الأول بهدفين في الدقيقتين 22 و32، قبل أن يتمكن من صناعة الهدف الثالث لزميله حمادي أحمد في الدقيقة 56.

وتمكن العائد من الإصابة، محمد قاسم نصيف، من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 75، قبل أن يتمكن شريف عبد الكاظم من تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 80.

ونجح اللاعب، نزار محمد، في تسجيل هدف السماوة الوحيد في الدقيقة 90.

ورفع القوة الجوية رصيده إلى 18 نقطة، بينما تجمد رصيد السماوة عند 8 نقاط.

وفي سياق متصل، قررتْ لجنة المسابقات تأخير انطلاق الجولة الحادية عشرة يوماً واحداً، حيث ستبدأ الجولة يوم 12/27 بدلا من 12/26، وذلك لمنح الأندية يوما إضافيا بعد إلغاء البطولة الرباعية الدولية لمنتخبنا الوطني لكرة القدم في دبي، كون لجنة المسابقات تراعي توقيتات المنتخب في المشاركات الخارجية والمعسكرات التدريبية.

واللجنة تعملُ على تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الأندية، لذا قررت منح الأندية المشاركة في الدوري الممتاز يوماً إضافياً في الجولة 11.

وتشكرُ اللجنة الأندية العشرين على تفهمها ومساعدتها لإنجاح المسابقة على وفق التوقيتات المحدّدة لها.