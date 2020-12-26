إلى أولياء الأمر

عبد الله ضراب الجزائري

***

إلى كلّ رئيس يختاره الشّعب ويرضاه في الوطن العربي والإسلامي

***

أذْكَى المشاعرَ واقعٌ بعذابِ … كَظَّ الجوانحَ هدَّها بعُبابِ

تركَ النُّفوسَ كسيفة ً حَيْرانة ً … تاهت خُطاها حول ألف خِطابِ

وإذا سألتُ وهل نُشالُ من الرَّدى … عبدُ المجيد مؤهَّلٌ لجوابي

ها قد أتيتُك ناصحا ومُساندا … أَوَ تزدري نُصحاً دعا لصوابِ؟

***

إبنَ الأكارم قد حَملتَ أمانة … فاعملْ ليوم تَغابنٍ وحسابِ

عيشُ الكرامةِ بالعقيدةِ والتُّقى … فاحْدُ الجموعَ بسنَّةٍ وكتابِ

إنَّ الشَّريعة في الورى تشكو الجفا … فكنِ الوَصولَ لعزَّةٍ وثوابِ

عمَّ الَضَّمَا واستوحشتْ عينُ الهدى … فقُدِ النفوسَ رضيَّة ً لشرابِ

ورِدِ العدالةَ يا لِواصِلِ ثاكلٍ … نَكَلَ الفحولُ فجاهرتْ بعتابِ

إبنَ الجَلا َبطموحكمْ أنتم لها … فاغشَ الذُّرى يا هائما بروابِي

قد حُطتَ نفسك بالتَّملُّقِ والقذى… ورعيتنا مُتغافلا بذئابِ

قصدوا المكاسبَ بالخنا فتنابحوا … أَوَ ما تُضايَقُ من نباح كلاب؟

جَمحَتْ بهم أطماعهم فتهافتوا … سيلٌ يُشقشقُ كاذبا كسرابِ

لا يخدعنَّكَ مادحٌ متسوِّلٌ … يُلقي المديح مُضمَّخا بلعابِ

لو كان غيرُك في الذُّرى أرغى له … ورماك عمْدا جاحدا بصِلابِ

جرَّبتَ تدركُ أنَّ قوليَ صادق ٌ… واكمْ رُميتَ بتهمةٍ وسِبابِ

***

أعِدِ النِّساءَ إلى البيوت لفطرةٍ … ودَعِ المناصبَ حُرَّةً لشبابِ

واكْفِ العوانِسَ بالحلال لرحمة ٍ … حتَّى تعدنَ لعِفَّةٍ وحجابِ

فإذا تزوَّج كلُّ ساعٍ مَرْأةً … تلقى البطالة تختفي بذهابِ

ويعودُ للنَّشءِ المُضَيَّعِ حقُّهُ … في رضعةٍ أو ضمَّةٍ لِجَنابِ

وعنايةٍ موصولةٍ ملزومةٍ … أنقذْهُ من وضعٍ سطا بعذابِ

واغنِ الرَّؤومَ على الصِّغارِ بمنحةٍ … تكفي وتُغني عن عناء هَبابِ

***

وابْقِ المدارسَ للعروبة والهدى … لا يَدفعنَّكَ زائغٌ لتَبابِ

وَجهُ الحضارةِ في العقيدة بيِّن ٌ… كالكفِّ يزهو حُمرة ً بخضابِ

إسلامُنا عدَّ العلوم عبادة ً … يُرجى عناءُ جهودها لثوابِ

كم آية ٍ دعتِ العقولَ لفكرة ٍ… أو نظرةٍ في كوكبٍ وسحابِ

قال اطلبوا نفعَ المُسخَّر دائما … فالكونُ دوما قبلة ٌ لطِلابِ

دون العقيدة في المدارس لن ترى … إلا شبابا تافها كذبابِ

يُقتادُ من أمعائه لخيانة ٍ … ودياثة ٍ ونذالة ٍ ونهابِ

كم عالمٍ متخرجٍ من معهدٍ … باع البلاد بأكلةٍ وثيابِ

عيرُ الهوى لا يصلحون لعزَّة ٍ… أو وقفة تُرجى ليوم صِعابِ

واحْيِ الدِّيانةَ فِطْرَة ً معقولة ً … لا يفتننَّكَ عابدٌ لقِبابِ

وابقِ المساجد منبعاً لهداية ٍ … بالصِّدقِ تنضحُ لا بِحَشْوِ كِذابِ

نَقِّي الإذاعة َمن معاول فتنة ٍ… هَدمتْ فضائلَ أمَّةِ الآدابِ

ابعثْ شهيَّة َأمَّةٍ قد أُوهِنتْ … لكرامةٍ وفضيلةٍ وكتابِ

***

واحْمِ الأراضيَ من ضنا خَرَسانة … غزتِ البلادَ بساحلٍ وهضابِ

مستقبلُ الأجيال يبقى كامناً … في قطرةٍ وفسيلةٍ وترابِ

واهدِ الصِّناعة للجلائل لا لما … يوكي البطونَ بتخمةٍ كجِرابِ

رَيْعُ المواطنِ كَدَّدَتهُ عصابة ٌ… وغَدَا الحسابُ طلاسمًا لسرابِ

أعِدِ الرُّيوعَ إلى الخزائن انّها … تنجيهِ من بُؤسٍ طغى وعذابِ

***

ارفعْ مظالمَ ظالمٍ مُتجبِّرٍ … ركبَ الرِّجالَ نِكاية ً كدوابِ

طَبْعُ المُعمِّرِ يَستخفُّ بناقمٍ … لا تتركوا رعيَ القَطا لغرابِ

بالعدلِ تخلدُ في الذُّرى فاحكم بهِ … واحْمِ الضَّعيفَ لنصرةٍ بغِلابِ

عبدٌ لربِّك فلتكنْ عبداً له … تمكثْ مجيدا شامخا لِمآب

***

واصلْ سبيلك َفي العدالة والنما … لا تشغلنَّك َفتنة ُالأذنابِ