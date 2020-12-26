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الإعلام الأمني: استهداف رتل التحالف أسفر عن إصابة سائق إحدى العجلات

أصدرت خلية الإعلام الأمني، بياناً بشأن الاستهداف الذي تعرض له، اليوم الجمعة، رتل تابع للتحالف الدولي على الطريق السريع الدولي، مشيرة إلى إصابة سائق إحدى عجلات الرتل.
وجاء في البيان “انفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي والتي كانت تحمل معدات لتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية، على الطريق السريع الدولي ضمن محافظة الديوانية”.

وأضاف البيان: “وقد أدى الحادث إلى إصابة سائق وأضرار بالعجلة”.

وأبلغ مصدر أمني ظهر اليوم الجمعة، بتعرض رتل للتحالف الدولي إلى استهداف بعبوة ناسفة على الطريق الدولي السريع في مدينة السماوة.

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