القبض على مطلوب بتهمة القتل والخطف في كركوك

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الجمعة، إلقاء القبض على متهم مطلوب بجريمة خطف وقتل احد المواطنين في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان انه “بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٣ حدثت جريمة تسليب وخطف مواطن في احد احياء محافظة كركوك، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم القاء القبض على المتهم مرتكب الجريمة بعد ما تم نصب كمين له في مركز محافظة كركوك”.

واضاف البيان ان “المطلوب اعترف من خلال التحقيقات الاولية بقيامه بجريمته النكراء بعد استدراج المجنى عليه وقتله بإطلاق النار بواسطة مسدس وتسليبه وسرقة عجلته ورمي جثته في حفرة قريبة من الشارع الرئيسي لمنطقة ليلان”.

واوضح البيان ان “المتهم تم تدوين اقواله بالاعتراف واجراء كشف الدلالة بحضور قاضي التحقيق”.