المتقاعدون  في العراق 

ا. د . قاسم المندلاوي

المتقاعدون في دول المتقدمة وعلى سبيل المثال في اوربا الموحدة و امريكا و غيرها لهم مكانة عالية و مقدسة عند الدولة ” في مبادئها و تشريعاتها وقوانينها ” وينظر لهم باحترام وتقدير كونهم قدموا للمجتمع افضل الخدمات بل أفنوا سنوات شبابهم في تحصيل العلم و المعرفة من اجل عطاء افضل ، وقضوا زهرة حياتهم في العمل المستمر خدمة لوطنهم وشعبهم ، لذا فالمتقاعد في تلك الدول له المكانة المرموقة و يعيش بين المجتمع مرفوع الراس و حياته هادئة و مريحة لان جميع وسائل الراحة و كل شيء متوفر له ومن قبل الدولة وفي المقدمة الضمان الصحي و الاجتماعي و راتبه الشهري مضمون طيلة حياته وبما يكفيه للعيش بكرامة و سعادة ويخصص له سفرات الى اماكن سياحية للاستجمام و الراحه النفسية ايضا على حساب الدولة ، بهذا الشكل يعيش المتقاعد في تلك الدول . .

في العراق كل شيء مختلف ، والامورتسيرمن سيء الى الاسوء ، فالمتقاعد العراقي يعيش في حالة قلق وخوف وتوتر ورعب وحياته مهدد من كل الجوانب وفي المقدمة غياب الضمان الصحي وغياب الامن و الامان أضف الى ذلك الضيق المالي ، لان راتبه التقاعدي لا يسد حاجياته المعيشية و الحياتية وفي افضل الظروف ، فكيف اذا استقطع منه اية نسبة وخاصة ان راتبه اصلا ” دون الطموح و المستوى المطلوب ” ونظرا لان العراق قد اعلنت افلاسها الحمد لله ” بسبب سرقة الخزينة ” لذا فان وزارة المالية العراقية ابتكرت مشروع جديد لانقاذ ” لصوص وحرامية الدولة ” من خلال ادراج مادة في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 تشمل استقطاعات من رواتب المتقاعدين بنسبة 26 بالمائة لحساب ” ضريبة دخل ” وهذ خلافا للقوانين و التشريعات الذي استثنى المتقاعد ، علما ان راتب المتقاعد ليس من ” المدخولات وانما من المدخرات ” يتم استرجاعه من صندوق التقاعد ، وان المتقاعد في عراق اليوم يعيش في حالة معيشية بائسة وذليلة ومعتمة ، وان رواتبه التقاعدية خضعت لضريبة الدخل اثناء خدمته الوظيفية ، اذن فلا داعي لهذا الظلم و الاجحاف بحقه ااا ولا يجوز ان يعاقب هذا الانسان الكبير في السن و الضعيف المسكين بهذ الشكل من العقاب الشديد والمؤلم في اخريات حياتة البائسة ؟ ثم هل اصبح المتقاعد العراقي يشكل الى هذه الدرجة من الثقل و الخطورة على ميزانية و خزينة الدولة ، بحيث لا يمكن تحمله ؟؟ ، وهل من الانصاف ان يجازى المتقاعد بهذا الاسلوب اللا انساني و التخلص منه بهذا الشكل الهمجي و المخزي ؟؟ ولكن لا يا سادة ، يا حكام العراق صحيح المتقاعد العراقي لا يخوف كونه لا يملك مليشيات للدفاع عنه ، ولكن يؤمن بالله الواحد ،القوي الجبار، العادل فهو فوق كل شيء ولا يخفى عليه اي شيء ، عليكم الرجوع الى عقولكم و ضمائركم و العقاب الذي ينتظركم قبل تنفيذكم لهذه المخالفة القانونية و الانسانية . .

ختاما عليكم حذف هذه المادة لانها انتهاكا صارخا لحقوق المتقاعد العراقي المسكين ااا وعلى السادة النواب في البرلمان العراقي رفض هذه المادة ” المخالفة للدستور و القانون ” جملة و تفصيلا وفي حالة عدم رفضكم لها ، فلا قيمة ولا وزنا ولا فائدة لوجوده مطلقا ، وعلى المتقاعدين ووسائل الاعلام المرئية والمقروءة و المسموعة عدم الصمت على هذه الجريمة النكراء لحقوق المتقاعد ، الذي له الفضل علينا جميعا ، وان مثل هذه الاجراءات المتعمدة هي ضد القيم و الاعراف و الانسانية يجب محاربتها وعدم السكوت عنها مطلقا و ابدا