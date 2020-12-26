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(بالفيديو) أكثر من 15 قتيل وجريح في عواصف وانهيارات ثلجية شمال طهران

لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 7 على الأقل، فضلاً عن إنقاذ مائة شخص كانوا عالقين، منذ أمس الجمعة، إثر انهيارات وعواصف ثلجية في مرتفعات شرق وشمال العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت مصادر إيرانية، إن عمليات البحث لا تزال جارية للعثور على ناجين.-

من جهته أكد الهلال الأحمر الإيراني العثور على ستة قتلى جراء الانهيارات، فيما لايزال 16 في عداد المفقودين.

برف و کولاک در ارتفاعات تهران با ۲ کشته و دو مصدوم/یک نفر مفقود است | جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

بدوره قال حمید مساعدي، رئيس فريق الإمداد في الاتحاد الإيراني لتسلق الجبال، إن عدد قتلى الانهيارات الثلجية في مرتفعات طهران ارتفع إلى ثمانية.

وأضاف «لا تزال العمليات جارية للبحث عن مفقودين، وتلقینا العديد من الاتصالات من عائلات أبلغتنا أن هناك من كانوا في المرتفعات ولم يعودوا إلى منازلهم منذ ليلة أمس».

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