(بالفيديو) أكثر من 15 قتيل وجريح في عواصف وانهيارات ثلجية شمال طهران

لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 7 على الأقل، فضلاً عن إنقاذ مائة شخص كانوا عالقين، منذ أمس الجمعة، إثر انهيارات وعواصف ثلجية في مرتفعات شرق وشمال العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت مصادر إيرانية، إن عمليات البحث لا تزال جارية للعثور على ناجين.-

من جهته أكد الهلال الأحمر الإيراني العثور على ستة قتلى جراء الانهيارات، فيما لايزال 16 في عداد المفقودين.