داقوق: داعش يستهدف الجيش والشرطة العراقية ويتجنب مواقع ميليشيا الحشد

أكد مسؤول حزبي كوردي، اليوم الجمعة، أن مسلحي داعش شنوا هذا العام 48 هجوماً على مواقع الشرطة والجيش العراقي في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، فيما لم تتعرض مواقع ميليشيات الحشد لأي هجوم.

وقال هيوا رشيد، مسؤول اللجنة المحلية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في داقوق : «على الرغم من أن مواقع ومقرات ميليشيات الحشد الشعبي لا تبعد كثيراً عن مواقع داعش، إلا أن غالبية هجمات مسلحي داعش تستهدف الشرطة والجيش العراقي، دون أن تتعرض مواقع الحشد لأي هجوم».

وأضاف «وفق المعلومات الواردة لنا، فقد شن إرهابيو داعش خلال هذا العام في داقوق 48 هجوماً على قوات الجيش والشرطة العراقية، فيما لم يتم استهداف ميليشيات الحشد بأي هجوم».

وأشار هيوا رشيد إلى أن الطيران العراقي وقوات الاستخبارات العراقية شنت غالبية الهجمات على مواقع داعش في داقوق هذا العام.