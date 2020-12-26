سياسي سُني: قاآني منح بغداد الضوء الأخضر لضرب الميليشيات التي لا تلتزم بتفادي الصراع مع أمريكا‎

أكد السياسي السُني أثيل النجيفي، أن الزيارة الأخيرة التي أجراها قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اسماعيل قاآني، منحت الضوء الأخضر للحكومة العراقية لضرب الميليشيات المنفلتة التي لاتلتزم بأوامر طهران.

النجيفي، القيادي في الجبهة العراقية، كتب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي ‹فيس بوك› وتابعته (باسنيوز)، إن «زيارة قآني الأخيرة إلى بغداد أعطت الضوء الأخضر لضرب الميليشيات المنفلتة التي لا تلتزم بمصلحة إيران بتفادي الصراع المسلح مع الولايات المتحدة».

ووصف النجيفي ذلك بأنه «فرصة لن تتكرر أمام الدولة العراقية»، حسب تعبيره.

وتعكس الأحداث الأخيرة، إمكانية تخلي إيران عن الميليشيات التابعة لها في العراق في حال تعرضها لأي تهديد، كما يحصل حالياً مع التهديد الأخير الذي أطلقته الولايات المتحدة.

وشهدت الليلة الماضية انتشاراً لمسلحي ميليشيا العصائب في العاصمة بغداد في تهديد واضح للدولة العراقية على خلفية اعتقال أحد المتورطين بالهجمات الصاروخية على السفارة الأمريكية، والتابع للعصائب.

وفي وقت سابق، أجرى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني زيارة إلى العاصمة بغداد أكد فيها للحكومة العراقية عدم ارتباط بلاده بالهجوم الأخير الذي استهدف السفارة الأمريكية.