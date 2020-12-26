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سياسي عراقي: الأحزاب استبدلت «البيت الشيعي» بالعقد الاجتماعي الجديد

أكد السياسي العراقي نديم الجابري، اليوم الجمعة، بأن الأحزاب الشيعية قد تراجعت عن دعوتها لترميم البيت الشيعي من جديد بعد الرفض الشعبي الكبير لتلك الخطوة واستبدلت ذلك بتسمية «العقد الاجتماعي الجديد».

وأوضح الجابري  أن «الصدريين هم الذين طرحوا تلك الفكرة مؤخراً، ولكنهم تراجعوا عنها وحاولوا تجميل تلك الدعوة بأنها منطلق لوحدة وطنية، حتى سحبت مفردة (البيت الشيعي) من الخطاب السياسي الصدري وجميع الأحزاب والكتل السياسية الأخرى».

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نديم الجابري

مبيناً بأن «ذلك يدعل على أن الوعي السياسي الشعبي قد أصبح أعلى نسبياً من الوعي الذي تملكه الأحزاب والكتل السياسية، وبالتالي فإن الخطاب الطائفي لم يعد ينفع لاستقطاب الجماهير، ما دفع الأحزاب إلى محاولة المجيء بخطاب جديد».

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