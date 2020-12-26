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مسؤول بوزارة البيشمركة يكشف عن تحول في مهام قوات التحالف في إقليم كوردستان

اعلن مسؤول في وزارة البيشمركة بحكومة إقليم كوردستان ، اليوم الجمعة ، ان الوزارة وبدعم من قوات التحالف اعدت كوادر مختصة في التدريب من ضمن صفوف قوات البيشمركة ، مشيراً الى ان دور قوات التحالف في إقليم كوردستان سيتحول من تقديم التدريب الى تقديم المشورة .

"عربي21" تزور مركز تدريب البيشمركة على يد التحالف (صور)

معاون رئيس اركان قوات البيشمركة لشؤون العمليات ، اللواء قهرمان شيخ كمال ، قال  ، ان ” قوات التحالف تقدم منذ سنوات التدريب لقوات البيشمركة ونظمت العديد من الدورات التدريبة لاعداد الكوادر العسكرية المختصة في هذا المجال”، مضيفاً “والان باتت لدى قوات البيشمركة مدربين وكوادر مختصة في مجال التدريب من ذوي القدرة والكفاءة ، في المجالين النظري والعملي”.

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