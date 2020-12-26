“ملتقى أبوغزاله” ينظم جلسة حوارية حول تحديات تمويل الشركات الناشئة

عمّان – ‏نظّم ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي جلسة حوارية رقمية بعنوان “تحديات تمويل الشركات الناشئة” بالتعاون مع نادي رواد الأعمال تزامناً مع فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال وذلك عبر صفحة الملتقى على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

واستضاف الملتقى خلال الجلسة السيد ليث القاسم المدير التنفيذي لشركة الصندوق الأردني لريادة الأعمال، والسيد مروان أبو سخا مؤسس مشارك ورئيس نادي رواد الأعمال الأردني، والاستاذة ليان منّاع رئيسة ومؤسسة مبادرة Impact Hub Amman في الأردن للريادة المجتمعية.

وناقش المشاركون في الجلسة التحديات التي تواجه ريادة الأعمال في الأردن وتحديداً تحديات الشركات الصغيرة والناشئة في الحصول على تمويل، إضافة إلى التحديّات الأخرى التي تتنوّع وتواجه الريادي في مراحل التأسيس والنمو والتوسع، كما توزعت هذه التحديات بين مواضيع التمويل والاستثمار والموارد البشرية والقدرة إلى الوصول إلى الأسواق والإرشاد والتوجيه والتشريعات والضرائب.

وأكد القاسم أن مهمة الصندوق الأردني لريادة الأعمال هي تقديم الدعم للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة خلال مراحلها المبكرة، مبينا أن هدف الصندوق يتبلور في الاستثمار في الشركات الأردنية، وتوفير الدعم الاستثماري للشركاء من المستثمرين، وكذلك تحسين جودة وتنوع الخدمات التي يقدمها الوسطاء والشبكات المخصصة.

ويُعد الصندوق الأردني للريادة، شركة مساهمة خاصة مملوكة من البنك المركزي الأردني والشركة الأردنية لضمان القروض مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة برأسمال قدره 98 مليون دولار، وبتمويل من البنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار والبنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار.

وقال أبو سخا أن فكرة نادي رواد الأعمال الأردنيين جاءت نظرا لوجود فجوة كبيرة في المجتمع الأردني حول الوعي بريادة الأعمال والمصاعب التي يواجهها رواد الأعمال الشباب، مشيرا إلى أن النادي يسعى إلى توفير منصة للتواصل بين رواد الأعمال لتبادل الخبرات والشبكات والبحث عن فرص الاستثمار، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات للمعلومات حول الشركات والسوق المحلي وشبكات التمويل المتوفرة في السوق المحلي والعالم لدعمها وتحديثها باستمرار.

واستعرضت منّاع مبادرة Impact Hub Amman التي تختص بالريادة المجتمعية، وبينت أنها شبكة متجذّرة محلّيًّا ومتّصلة عالميًّا تضم أكثر من 16,500 عضو من جميع أنحاء العالم، حيث تم إنشاء فرع لها في الأردن لمساعدة الشباب الريادي على تكوين علاقات هادفة مع الأشخاص المؤثّرين في الأردن والعالم، لتعزّيز أعمالهم وتعميق الأثر الإيجابي، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق مركز وحاضنة أعمال Impact Hub – إحدى أكبر الشبكات في العالم للرياديين والمبتكرين والمبدعين والمستثمرين الرّاغبين في إحداث التّأثير الإيجابي في عمّان.

من جانبه أكد مدير الحوار الأستاذ فادي الداوود مستشار التعليم والشباب في مجموعة طلال أبوغزاله العالمية والمدير التنفيذي لملتقى طلال أبوغزاله المعرفي أن هذه الحوارات الرقمية هي الوسيلة الأمثل للوصول إلى المشاهدين والمتابعين بسهولة كما أنها فرصة لمشاركة أكبر قدر من المهتمين عن بعد، مبينا أن هذه الجلسة جاءت ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للريادة.

وبين الداود أن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال يعد حدث عالمي هام للاحتفاء بالمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال ومناسبة للتحفيز وتنمية روح المبادرة لدى الشباب وأصحاب الطموح والأفكار المبتكرة؛ ويساعد في التعريف بريادة الأعمال التي تعد من ركائز تحقيق التطور والنمو الاقتصاديين في المجتمع.