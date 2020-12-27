اعتقال المرشح للرئاسة التونسية القروي بتهم فساد،

نعيم الهاشمي الخفاجي

تناقلت وسائل الإعلام خبر اعتقال نبيل القروي زعيم حزب قلب تونس الصديق المقرب لحركة النهضة الإسلامية الاخوانية، القروي المرشح الثاني القوي بالانتخابات الرئاسية الاخيرة، رجل أعمال يملك رصيد شعبي قوي، المتحدث في اسم القضاء قال على القروي اتهامات فساد وتبيض اموال، سبب الاعتقال بسبب اتهام قدمته منظمة «أنا يقظ» (منظمة حقوقية مستقلة يسارية)، ليس بالأمر الجديد على الحركات اليسارية تتهم خصومهم في الفساد بدون اي دليل، اكيد القروي يخرج من السجن وهو قوي ويزداد قوة، مشكلة التيارات اليسارية العربية لأنني انتمي لحزب يساري دنماركي للاسف معظم الحركات اليسارية العربية تستهدف الأطراف التي لا تسير على نهجهم وبتهم تسقط ببساطة أمام القضاء، للاسف يألجئون إلى مثل هذه الأساليب، عوض التنافس السياسي وكسب الشارع الشعبي، بالعراق في انتخابات عام ٢٠٠٥ سعد العميدي مدير موقع عراقنا الإخباري بوقتها نشر خبر دخول شاحنة من إيران للكوت تحمل بطاقات مزورة تم تضخيم ذلك ومحافظ الكوت ومدير الشرطة عقدوا مؤتمرات بعدم وجود شيء وان الخبر عاري من الصحة، بسبب هذا الخبر تدخل رامسفلد وجاء بزيارة مفاجئة وفرض حكومة محاصصاتية.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.