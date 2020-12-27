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العبادي والمتحدث باسم الصدر يبحثان اجراء الانتخابات المبكرة

بحث رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي،  السبت، مع الناطق باسم زعيم التيار الصدري، صلاح العبيدي، إجراء الانتخابات المبكرة.

وذكر المكتب الإعلامي للعبادي في بيان  أن “العبادي استقبل في مكتبه  السبت، صلاح العبيدي، الناطق باسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر ، وجرى خلال اللقاء بحث ما يشهده البلد من تحديات عديدة على المستوى السياسي والاقتصادي والامني ، والسبل الكفيلة لمعالجتها وفق خطط واستراتيجيات مدروسة”.

واضاف البيان: أن “اللقاء ناقش إجراء الانتخابات المبكرة، بما يضمن نزاهتها وحياديتها وعدم التلاعب بنتائجها ، وتوفير جميع مستلزمات انجاحها ، باعتبارها احد المطالب الشعبية ، وتشجيع المواطنين للانتخاب واختيار ممثليهم في مجلس النواب المقبل”.

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