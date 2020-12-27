القانونية النيابية: وزير المالية كاذب ولا يمكنه التفكير سوى بقطع ارزاق المواطنين والاقتراض

اتهم عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الاحد، الحكومة بممارسة الكذب والتسويف في تطبيق تعهداتها، مبينا ان وزير المالية علي علاوي لا يمكنه التفكير وايجاد الحلول سوى بقطع ارزاق المواطنين واخذ القروض.

وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/ انه ” من المخجل والمخزي حديث وزير المالي علي علاوي بشان اهمية رفع سعر الدولار ودعمه للفقير فيما كان المتضرر الوحيد هو المواطن البسيط”.

واضاف ان “الوزير يمارس الكذب فهو يعلم جيدا ان السلع الاساسية والمواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير مقارنة بتخفيض قيمة الرواتب بنسبة 20%”.

واشار الى ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير ماليته لم يجدو أي افكار بشان ازمة الرواتب والاقتصاد سوى الاقتراض لثلاث مرات فيما كانت الخطوة التالية التعدي على ارزاق المواطنين دون ايجاد أي حل اقتصادي واضح”.ا