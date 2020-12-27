Posted on by

النزاهة توقف تمليك عقــار بيع بالمزايدة العلنية تسبب بهدر ملياري دينار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاحد، عن إيقاف إجراءات تمليك عقارٍ تمَّ بيعه بالمُزايدة العلنيَّة في محافظة ذي قار؛ لوجود هدرٍ بالمال العام، مُبيِّنةً أن قيمة الهدر تصل إلى (2,300,000,000) ملياري دينارٍ.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط، بـ”تمكُّن فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار من ضبط الأوليَّات والمحاضر الخاصَّة ببيع العقار المُشيَّد عليه (مول) تعود ملكيَّته لمتهمٍ هاربٍ، ومحجوزٍ لمصلحة محافظة ذي قار؛ لوجود ديونٍ مُترتِّبةٍ بذمَّة المُتَّهم، مشيرةً إلى قيام مديريَّة تنفيذ الناصريَّـة بعرضه بمزايدةٍ علنيَّةٍ وبيعه بسعر أقلّ من سعره الحقيقي”.

وأضافت الدائرة أن “العقار الذي تبلغ قيمته التقديريَّة (3,800,000,000) مليارات دينارٍ، تمَّ بيعه بمبلغ (1,500,000,000) مليار دينار، ممَّا أدى إلى حصول هدرٍ في المال العام”.

وأوضحت أن “قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ذي قار، بعد اطلاعه على الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة، قرَّر إيقاف إجراءات تمليك العقار لحين حسم القضيَّة، وبيان صحَّة إجراءات المُزايدة من عدمها، فضلاً عن حثّ مُحافظة ذي قار للطعن بإجراءات المزايدة”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close