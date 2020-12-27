قيادة شرطة ذي قار تمنع قناة دجلة من اداء مهامها

27/12/2020

منعت قيادة شرطة ذي قار كادر قناة “دجلة” من اداء مهامهم الصحفية في المحافظة.

مراسل القناة راسم السعيدي افاد لجميعة الدفاع عن حرية الصحافة عن استلام نداء من قيادة شرطة المحافظة يوجه بمنع قناة دجلة من مرافقة بقية وسائل الاعلام في مهمة صحفية، امس السبت.

وعبر راسم عن امتعاضه بعد منعه من اداء عمله، مؤكدا انه ينوي رفع دعوة قضائية للاحتكام الى الدستور. جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تدين هذا التصرف من قبل قيادة شرطة ذي قار، وتعده انتهاكا ومخالفة واضحة لمبادئ حرية العمل الصحفي المكفولة دستوريا.

وتذكر الجمعية الاجهزة الامنية كافة ان مهمتها تنحصر في توفير الامن وتطبيق القانون، لا منع وسائل الاعلام وتمشية مزاجياتها على الوسط الصحفي، وخرق ما نص عليه الدستور. وتطالب الجمعية رئيس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق في هذا الموضوع، واصدار توجيهات وتعليمات تمنع مزاجيات التعاطي مع الصحفيين في جميع مدن ومناطق العراق