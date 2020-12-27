لجنة الصحة والبيئة النيابية تدعو المواطنين الى الإلتزام بتعليمات وزارة الصحة وتشيد بإنجازات الوزارة…

فيما يخص إعادة تأهيل المستشفيات والحرص على توفير اللقاح

دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية المواطنين الى الإلتزام بتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة في ظل المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا، مشيدة بإنجازات الوزارة فيما يخص إعادة تأهيل المستشفيات وحرصها على توفير لقاح كورونا .

وذكرت اللجنة في بيان اليوم :” ان لجنة الصحة والبيئة النيابية تراقب عن كثب الموقف الوبائي في العراق، وفي الوقت الذي تفتخر فيه لجنتنا بما حققته وزارة الصحة وقيادتها من زيادة في نسبة الشفاء من وباء كورونا وتقليل عدد الوفيات وكذلك زيادة عدد الفحوصات بشكل ملفت للنظر بعد زيادة عدد المختبرات، نسجل الثناء والإشادة بالتحسن الواضح بواقع المؤسسات الصحية وإعادة تأهيل المستشفيات، بالإضافة الى إعادة العمل بالمستشفيات المتلكئة، وكذلك حرص وزارة الصحة على توفير لقاح فيروس كورونا بأسرع وقت ممكن “.

وأضافت اللجنة في بيانها :” ومن خلال عملنا في لجنة الصحة والبيئة كفريق واحد مع وزارة الصحة، لانخفي تخوفنا من السلالة الجديدة للفيروس وتأثيراتها، وكذلك عدم التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والتهاون الكبير من خلال التجمعات، لذا نهيب بابناء شعبنا الغيور التعاون مع وزارة الصحة والإلتزام بتعليماتها وتنفيذ كافة توجيهاتها من أجل التسريع في انحسار الوباء وعودة الحياة لطبيعتها، نسأل الله تعالى أن يمن على شعبنا بالصحة والسلامة، إنه سميع مجيب “.

لجنة الصحة والبيئة النيابية

الأحد 2020/12/27