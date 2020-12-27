محلل سياسي: الحكومة لا تستطيع مواجهة الميليشيات.. تريد إيقاف هجماتها فقط

أكد المحلل السياسي مجاهد الطائي، اليوم الاحد ، ان الحكومة العراقية لا تستطيع مواجهة الميليشيات المسلحة حيث ان قرار مواجهتها غير مرتبط برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بل مرتبط بالقوى الشيعية التي جاءت به الى السلطة.

وأشار الطائي ، ان ” السيناريو المتوقع مع المعتقل المنتمي لعصائب اهل الحق سيكون ذاته الذي سبق وان حصل مع ميليشيات أخرى كميليشيا “ثار الله” عندما صودر مقرهم في محافظة البصرة واعتقل بعض عناصرها وبعد أسبوع واحد افرج عنهم واعيد لهم مقرهم وكذلك مع ميليشيا “كتائب حزب الله” عندما اعتقل بعض عناصرها وبعد تهديد لعوائل افراد القوات الأمنية الذين اعتلقوهم تم الافراج عنهم”.

ولفت الطائي الى ان ” الحكومة لا تهدف وغير قادرة على اعتقال ومحاسبة ومحاكمة مطلقي الصواريخ او مواجهة الميليشيات وانما تريد فقط إيقاف الهجمات الصاروخية ضد السفارة الامريكية في بغداد ومنع عناصر الميليشيات من شن هجمات جديدة فقط”.