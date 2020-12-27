محلل سياسي : ضربات أمريكية – إسرائيلية ضد اهداف في العراق وايران قريباً

أكد المحلل السياسي احمد الشريفي ، اليوم السبت ، بان المعطيات الحالية ترجح شن هجمات أمريكية – إسرائيلية ضد اهداف في العراق وايران خلال الأيام المقبلة حيث ان إسرائيل ستدخل على خط المواجهة كونها اتهمت ايران بالوقوف وراء الهجوم السيبراني الذي استهدفها مؤخراً وهو ما تعتبره تهديداً لأمنها القومي.

وأوضح الشريفي ان ” الضربات في العراق ستكون محدودة بينما سوف تستهدف في ايران ٣ مفاصل مهمة وحيوية وهي منشآت الطاقة النووية ومستودعات الصواريخ البالستية بالإضافة الى استهداف منظومة القيادة والسيطرة التابعة للحرس الثوري الإيراني”.