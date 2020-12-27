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مسؤول حزبي كوردي: PKK يمنع وصول المساعدات الإنسانية لأهالي شنگال

أكد مسؤول فرع شنگال (سنجار) في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأحد، أن مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK يعملون ضمن إطار ميليشيات الحشد الشعبي في شنگال ويمنعون وصول المساعدات الإنسانية في المدينة.

وقال قادر قاچاغ : «بعد أن دمر PKK  ساحات النضال في شمال وغرب وشرق كوردستان، يخطط الآن إلى زعزعة استقرار جنوب كوردستان، لكن من المستحيل أن يتحقق حلمهم هذا».

وأضاف «إن البنود المتعلقة بإخراج PKK من شنگال في اتفاق أربيل – بغداد الأخير لم تطبق حتى الآن، ويومياً يمارس PKK انتهاكات بحق المواطنين ويفرض عليهم الإتاوات والضرائب».

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قادر قاچاغ

وأشار المسؤول الحزبي الكوردي إلى أن «مسلحي PKK يحملون بطاقات تعريف ميليشيات الحشد الشعبي، ويتلقون المساعدات من تلك الميليشيات ويقبضون رواتبهم من خلالها».

كما لفت قاچاغ إلى أن «PKK شكّل العديد من المجموعات وبأسماء مختلفة في شنگال، إذا يرتدون اللباس المدني ويقومون بخلق المشاكل في المدينة، ولا يسمحون باستقرار الأوضاع فيها».

كما ذكر أن «مسلحي PKK يمنعون المنظمات الإغاثية، وخاصة مؤسسة بارزاني الخيرية، من توزيع المساعدات على أهالي مدينة شنگال والنازحين في جبل شنگال».

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