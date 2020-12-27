من هنا وهناك وقفة مع الدكتور الصلابي

بسم الله الرحمن الرحيم

بقلم : علي محسن التميمي

” وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا”

” مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا”

قال ص: ( لئن تزول السماوات والارض اهون على الله من قطرة دم حرام تسفك) ( ولو اشترك اهل المغرب والمشرق بقتل نفس محرمة لأكبهم الله على مناخرهم في نار جهنم).

1- جاء شخص للامام علي ع قال له ( انا احبك واحب معاوية) فقال له الامام ع: انت اعور فأما ان تعمى وأما ان تبصر)

2- ينقل المسعودي في مروجه ص 423( مر عبد الله بن عباس بجماعة ينالون من علي ويسبونه, فقال ابن عباس : ايكم الساب الله ؟ قالوا نعوذ بالله ان نسب الله. فقال : أيكم الساب رسول الله ؟ قالوا نعوذ بالله ان نسب رسول الله ص. قال ايكم الساب علي بن ابي طالب ؟ قالوا اما هذه فنعم. فقال اشهد لقد سمعت رسول الله ص يقول ( من سبني فقد سب الله ومن سب عليا فقد سبني) فأطرقوا. وفي ص 225 قال ص : ( من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه) وقدم اليه ص أنس الطائر المشوي فقال : اللهم ادخل الي احب خلقك اليك يأكل معي من هذا الطائر فدخل عليه علي ع الى اخر الحديث. وفي ص 422 وكان رسول الله ص من بعد مقتل جعفر بن ابي طالب الطيار بمؤتة لايبعث بعلي في وجه من الوجوه الا يقول ( ربي لاتذرني فردا وأنت خير الوارثين) وحمل علي ع يوم أحد على كردوس من المشركين فكشفهم , فقال جبريل ع يامحمد ان هذه لهي المواساة, فقال ص 🙁 ياجبريل ان عليا مني ) قال جبريل : وانا منكما ). كذلك ذكره ابن اسحاق وغيره. كما نقل ذلك ابن الاثير في تاريخه بتفصيل أكثر.

3- ينفي الصلابي ان معاوية والحكام الامويين شرعوا سب علي على منابر المسلمين ويبذل كل ما بوسعه ويستميت بنفي التهمة عن معاوية فيقول 🙁 وقد اتهم الشيعة معاوية بحمل الناس على سب علي ولعنه فوق منابر المساجد وهذه الدعوة التي لااساس لها من الصحة, والذي يقصم الظهر ان الباحثين التقطوا هذه الفرية على هوانها دون اخضاعها للنقد والتحليل حتى صارت عند المتأخرين من المسلمات التي لامجال لنقاشها ولم يثبت قط في رواية صحيحة ولايعول ماجاء في كتب الديميري واليعقوبي وابو الفرج الاصفهاني علما ان التاريخ الصحيح يثبت خلاف ذلك, علما ان التاريخ الصحيح يؤكد خلاف ماذكره هؤلاء من احترام وتقدير معاوية لامير المؤمنين علي واهل بيته الاطهار, فحكاية لعن علي على مناير بني امية لاتتفق مع منطق الحوادث , ولاطبيعة المتخاصمين ).

4- نسأل الصلابي ايهما اعظم ذنبا واكبر وزرا قتال امير المؤمنين ع كما تعترف بذلك أم سب امير المؤمنين؟ أذا كان معاوية يحترم ويقدر امير المؤمنين علياع واهل بيته الاطهار – كما تعترف انت انهم أطهار – فلماذا سم الامام الحسن ع سيد شباب اهل الجنة؟ ذكرت ذلك كتب التاريخ المعتبرة, قتلى صفين 70 الف مسلم ,25 الف شهيد من العراقين و 45 الف من جيش معاوية , واستشهد من الصحابة ممن كان مع علي ع 25 صحابيا منهم عمار بن ياسر الذي قال فية النبي ص ( عمار تقتله الفئة الباغية من المسلمين) وحضر مع علي ع من الانصار ممن بايع تحت الشجرة وهي بيعة الرضوان من المهاجرين والانصار من اصحاب رسول الله ص تسعمئة , وكان جميع من شهد مع علي من الصحابة ( 2800) ( المسعودي). فمعاوية الذي حارب عليا ومع علي هذا العدد الضخم من الصحابة وسبب هذه المجزرة واستشهاد وقتل 70 الفا فهل يحترم عليا ع واهل بيته؟ ويرسل بسر بن ارطأة ليهجم على الولايات التابعة لعلي ع ويقتل ويحرق ويسلب النساء حتى اقراطهن. هل يحب علي ويحترمه ويقدره ؟ وهل يتورع عن سبه؟ وماذا بعد الحق الا الضلال ؟ ذكرت معاوية رض 12 مرة.

5- يقول : ( ان سب علي لم يثبت قط في رواية صحيحة ولايعول على ما جاء في كتب الديميري واليعقوبي وابو الفرج الاصفهاني ) , وتحاول تأويل ماذكره مسلم في صحيحه وتقول ( اما تلك الفرية في صحيح مسلم فليس مايدل على زعمهم عن عامر بن سعيد بن ابي وقاص عن ابيه قال : أمر معاوية بن ابي سفيان سعدا فقال : مامنعك ان تسب ابا تراب ؟ فقال سعد ماذكرت ثلاثا قال له رسول الله ص فلن اسبه , لان تكون لي واحدة منهن أحب لي من حمر النعم ). ويضيف الصلابي مستميتا بنفي قيام معاوية بسب علي ع فيقول : قال النووي قول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه امر سعدا بسبه وانما

سأله عن السبب المانع له من السب وكأنه يقول هل امتنعت ورعا او خوفا او غير ذلك , فان كان تورعا او اجلالا له عن السب فأنت مصيب .

6- تتهم كل من ذكر ان معاوية امر بسب علي على المنابر بتهمه بأنه من كتاب الشيعة. نقول لك ( مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد) . تتهم كل من يخالفك الراي بأنه شيعي , ونؤكد لك ان المسعودي رحه الله ليس شيعيا, انه مؤرخ منصف ذو ضمير حي , ونقول لك ان الشيعة لايصلون على النبي ص الصلاة البتراء كما نهى النبي ص قال : لاتصلوا علي الصلاة البتراء لكن قولوا (اللهم صل على محمد وال محمد ) والمسعودي رحمه الله يقول كلما ذكر النبي قال( صلى الله عليه وسلم) ولم يذكر واله. ومسلم صاحب الصحيح ليس شيعيا !!!!وكذلك الدميري الذي ذكر انه عند قتل عمر بن الخطاب أظلمت الدنيا وذهل الناس .

7- اعتبارك سن معاوية سنة سب علي ع هي ( فرية وكذبة لم تثبت قط في رواية صحيحة ولاتأخذ بما نقله( مسلم في صحيحه والمسعودي والدميري واليعقوبي) ولاتثبت ولا تصمد امام الحقيقة. لقد قالت السيده عائشة( ياويح معاوية قتل حجرا وادعى زياداونصب يزيد على امرة المسلمين) . لقد سم معاوية مالك الاشتر وقتل محمد بن ابي بكر الصديق وسم سعد بن ابي وقاص وقتل حجر بن عدي وسم الامام الحسن ع وسبب استشهاد وقتل 70 الف في صفين, وقتل بسر بن ارطاة الذي بعثه معاوية لترويع الامصار وقتل عشرات الالاف . فهل يتورع هذا الذي تلطخت اياديه بدماء المسلمين و الصحابة والتابعين . يتورع عن شتم علي ع ؟ نقول له كد كيدك وناصب جهدك واسع سعيك فلن تغير الحقائق.

8- نقل بن ابي الحديد ان معاوية اعطى سمرة بن جندب مئة الف ليقول ان الايتين ( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على مافي قلبه وهو الد الخصام, واذا تولى سعى في الارض ايفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لايحب الفساد) نزلتا بعلي ع. ودفع معاوية مئة الف اخرى لسمرة بن جندب ليقول ان الاية ( ومن الناس يشري نفسه ابنتغاء مرضاة الله ) نزلت بعبد الرحمن بن ملجم الذي باع نفسه لله بقتل علي ع بينما هي نزلت بعلي ع عند مبيته بفراش النبي ص , اضافة لعشرات الاحاديث المزورة ارضاء لمعاوية.

9- ليتك كتبت عن جرائم يزيد ( الذي جعله معاوية خليفة بعده) في الحرة وكربلاء ومكة . يقول حيدر الحلي في الحسين ع:

واعضاء مجد ماتوزعت الظبى بتوزيعها الا الندى والمعاليا

لئن فرقتها ال حرب فلم تكن لتجمع حتى الحشر الا المخازيا

10- قال عز من قائل( انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون, ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون).نزلت هذه الاية في فضل علي ع عندما تصدق بخاتمه وهو راكع. ليتك تطلع على عدد الايات التي نزلت بفضل علي ع التي ذكرها الامام احمد بن حنبل.

11- انصحك قراءة كتاب ( النصائح الكافية لمن تولى معاوية) للسيد محمد بن عقيل بن عبد الله بن عمر بن يحي العلوي و ليتك تقرأ كتاب العقاد عن معاوية.

12- قال ص ( من احب قوما حشر معهم ومن احب عمل قوم أشرك فيه معهم). كما منحت جامعة اردنية شهادة الدكتوراه لشخص على رسالته ( امير المؤمنين يزيد المفترى عليه) حدث ذلك في القرن الماضي فهل تبدل من يزيد شيئ ولو الفت مليارات الكتب.

13- ليتك تكتب عن جرائم الحكام الامويين من معاوية ويزيد وجرائمه في كربلاء وواقعة الحرة وضرب الكعبة بالمنجنيقات واستشهاد 800 صحابي في الحرة والاعتداء على 3000 مسلمة واستشهاد عشرة الاف مسلم بعد ان استباح ( مسلم بن عقبة) كافر بن عقبة مدينة الرسول ص ثلاثة ايام ووصلت الدماء الى قبر النبي ص . وعن جرائم عبد الملك والحجاج ومايحدث في قصور الاموريين . ليتك اشرت على محاولة معاويةاسقاط الواو من ( والذين) في الاية ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم, يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم , هذا ماكنزتم لانفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون) ليكون المعنى بعد حذف الواو يعود الى الاحبار والرهبان ولاعلاقة بالمسلمين جامعي الثروة لكن بعض الصحابة وقفوا بقوة وابقو الواو.