هيئة السياحة : كورونا الحق خسائر بنصف مليون دولار بسياحة كوردستان خلال 6 أشهر

افاد المتحدث باسم هيئة السياحة في إقليم كوردستان ، اليوم الاحد ، ان تفشي فيروس كورونا الحق خسائر مالية بقطاع السياحة في الإقليم تقدر بنصف مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري فقط.

نادر روستي ، قال ، ان الأوضاع تحسنت بعد الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مع تحسن الأوضاع وعودة الحركة بين محافظات إقليم كوردستان وكذلك بين الإقليم والمدن العراقية حيث استقبلت المواقع السياحية في الاقليم اعداد لابأس بها من السياح.

روستي أشار الى ان منع إقامة الاحتفالات بمناسبة أعياد رأس السنة كإجراء وقائي للحد من تفشي فيروس كورونا قلّل من اعداد السياح القادمين الى إقليم كوردستان مايلحق الضرر بالقطاع السياسي ، مردفاً بالقول ” لكن سلامة المواطنين تأتي على رأس الأولويات وهي الأهم “.

المتحدث باسم هيئة السياحة في إقليم كوردستان ، أوضح بأن كافة المواقع والمرافق السياحية ستكون مفتوحة لاستقبال السياح خلال عطلة رأس السنة لكن مع التشديد على الالتزام بالاجراءات والارشادات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا ، الصادرة عن وزارة الصحة ، لافتاً الى ان فرق الهيئة ستتابع بشكل متواصل المرافق العامة والمواقع السياحية للمساعدة في تنفيذ وتطبيق الإجراءات بما يحفظ سلامة السياح وكذلك توفير افضل الخدمات لهم.