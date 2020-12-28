اعتقال عائلة الطفل الكربلائي المُعنّف

أصدرت قيادة شرطة كربلاء، يوم، بياناً بشان الطفل المُعنّف في المحافظة، فيما أعلنت عن اعتقال عائلته.

وقالت القيادة في بيان إنه “في شأن قضية الطفل المُعنّف، والذي انتشر فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يُعنَّف من قبل أفراد عائلته، وجّه قائد الشرطة بتشكيل فريق عمل متخصص مشترك”.

وأضافت أنه ” جرى البحث عن هذا الطفل حتى تم التوصل إليه وبحضور وإشراف ميداني من قبل قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني والذي وجّه بتقديم الدعم والمساعدة له وعرضه على الجهات الصحية لغرض علاجه”.

وتابعت أنه “تم القبض على الأشخاص المتسببين بضرب الطفل وتعنيفه وهم عائلته وجرى اصطحابهم الى قسم حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري لغرض إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وعرض القضية أمام القضاء العراقي لينالوا جزاءهم العادل”، لافتة الى أنه “من خلال المعلومات الأولية تبين أن سبب التعنيف بحق الطفل هو بسبب خلافات عائلية”.